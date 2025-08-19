Сегодня – Яблочный Спас

19 августа православные отмечают Преображение Господне, в народе он получил название Яблочный Спас.

Это один из самых больших летних церковных праздников. Он символизирует обновление, духовное преображение и благодарность Богу за новый урожай.

Традиция празднования Преображения Господня зародилась еще в IV веке. И ежегодно 19 августа православные вспоминают событие, когда Спаситель явил свое Божественное величие своим близким ученикам.

В этот день традиционно отправляются в церковь на праздничную литургию. Верующие несут яблоки в храмы, чтобы освятить. В древности верили, что яблоки, а также другие дары лета (груши, виноград, сливы, пшеница), принесут в дом счастье и богатство.

По погоде на Яблочный Спас гадали о том, какой будет осень. К примеру, сухой день предвещал сухую осень, мокрый – дождливую, ясный – суровую. Если листья на деревьях уже пожелтели – осенние холода наступят скоро. Если в этот день много яблок на деревьях, то зима будет снежной и холодной.

Если в Яблочный Спас дождь, то зима будет теплой.

Откусывая яблоко, узнавали, какая будет жизнь: если яблоко сладкое, то радостная и счастливая, а если кислое – ждет тяжелая и хлопотная жизнь.

Екатеринбург, Елена Васильева

