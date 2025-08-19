МЧС предупредило уральцев о сильных дождях и грозах

Завтра, 20 августа, в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы.

МЧС рекомендует жителям региона ограничить проведение работ на высоте и на улице, отказаться от походов. Владельцам частных домов советуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

В грозу надо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить электробытовые приборы.

Тем, кого гроза застанет на водоеме, следует немедленно покинуть акваторию, отойти от берега, не прятаться под одинокими высокими деревьями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

