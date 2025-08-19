МЧС пообещало на завтра еще и град

ГУ МЧС по Свердловской области обновило штормовое предупреждение.

По уточненной информации синоптиков, до конца дня 19 и 20 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди и сильные ливни, крупный град, порывы ветра до 22 м/с.

Спасатели советуют уральцам по возможности не выходить на улицу во время непогоды и воздержаться от поездок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

