«Зачем ждать 160 часов, если ИИ сделает за 2», – как нейросети помогают людям создавать кино, но не заменяют их

В сфере кино творческие люди стали активно внедрять искусственный интеллект в процесс создания фильмов. Технологии позволяют в сжатые сроки, буквально за несколько часов, выполнять задачи, которые 10-15 лет назад требовали 2-3 недель кропотливого труда. Сегодня в Екатеринбурге на Фестивале креативных индустрий представители киноиндустрии обсудили, как нейросети изменили процесс кинопроизводства.

Так, Антон Агапов, гендиректор крупнейшей на Дальнем Востоке постпродакшн-студии Megapolis CG, где делают графику и спецэффекты для кино, рассказал, что в 2010-е на удаление «зеленого человека» (хромакея) и вставку CGI-объекта (изображения, созданного с помощью компьютера) в 5-секундной сцене уходило до 80-160 часов работы. А 5 секунд – это около 125 кадров. Каждый фрейм требовал ручной обработки, и стоило это около 300 тыс. рублей. Сегодня ИИ справляется с такой задачей за 2 часа, сокращая затраты в сотни раз.

«Я владелец студии, предприниматель. Я думаю о финансовой эффективности своей компании. Зачем платить условно те же 300 тысяч и ждать 160 часов, если могу заплатить ИИ 3 тысячи, а он сделает работу быстрее и качественнее? Просто потому, что у него нет человеческого фактора, у него мозг не устает. Я помню своих ребят в студии вечером, их глаза! Они просто высохли!» – поделился спикер.

При этом представители киноиндустрии считают: несмотря на то, что нейросети стремительно внедряются во все сферы, значительно ускоряют процессы, упрощают работу и повышают эффективность, полностью заменить человека они не в состоянии.

По словам уральского режиссера и директора Red Pepper Film Ивана Соснина, ИИ не способен самостоятельно написать полноценный сценарий. Однако он отлично справляется с разработкой арки персонажа и генерацией визуальных образов, например, мифических существ.

«Лично я привык писать все от руки, на листочке. Но наш продюсер скачала мне DeepSeek, и я стараюсь с ним создавать все сценарии. Он не способен сам придумать что-то хорошее, но отлично помогает с деталями: подсказывает локации, характеры, профессии персонажей. Он классно работает в мозговых штурмах. Это как игра в пинг-понг – я ему идею, он мне варианты. Например, когда мы разрабатывали образы мифических существ для картины «Легенды наших предков», по описаниям из сказок было сложно представить их визуально. ИИ сгенерировал больше сотни вариантов – разные комбинации деталей: уши от одного существа, тело от другого... Мы миксовали, экспериментировали. В творческом поиске это невероятно полезный инструмент», – дополнил режиссер.

Между тем, Екатерина Озбилек, основатель турецкого маркетингового агентства Simpleist, обратила внимание на менее известный, но мощный инструмент – Perplexity. В отличие от популярных ChatGPT и DeepSeek, эта нейросеть специализируется на работе с достоверными источниками и глубоком анализе данных. Правда, для творческих задач она не предназначена.

Как уже писал «Новый День», в Свердловской области с 18 по 24 августа проходит Международный фестиваль креативных индустрий, где выступят более ста экспертов и креаторов, чья жизнь связана с модой, кино, медиа, архитектурой, гастрономией, IT, дизайном и стартапами. Фестиваль охватит семь свердловских городов: Екатеринбург, Березовский, Заречный, Нижний Тагил, Сысерть, Первоуральск и Краснотурьинск. Программа включает свыше 55 лекций, встреч, выставок, мастер-классов, а также показы уральских дизайнеров. В числе хедлайнеров – телеведущая Яна Чурикова, актриса театра и кино Ирина Горбачева, писатель Александр Цыпкин, стилист Гоша Карцев, актер Никита Тарасов, fashion-байер Лилия Рах, бренд-шеф Андрей Шмаков, летчик-космонавт Сергей Рязанский и другие. О событиях фестиваля креативных индустрий можно узнать на сайте проекта. Участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации.

Екатеринбург, Дарья Деменева

