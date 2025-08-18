В Екатеринбурге открылся Международный фестиваль креативных индустрий

Екатеринбург, Август 18 (Новый День)– Сегодня в киноконцертном театре «Космос» состоялось торжественное открытие Международного фестиваля креативных индустрий. Он продлится всю неделю в Екатеринбурге и ещё восьми городах Свердловской области. Для участия в мероприятиях фестиваля зарегистрировались более 7000 человек из порядка 30 российских регионов. Свыше 10 стран представляют спикеры, зарубежные байеры и другие участники деловой программы.

Старт главному событию года дали глава Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, владелец ювелирного бренда РИНГО (генеральный партнёр фестиваля) Андрей Ялунин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

«Это яркое и закономерное событие для нашего региона. Свердловская область – один из лидеров по развитию креативных индустрий. У нас успешно работают разные направления этого сектора экономики. Объединяют их люди – активные, творческие, позитивные, которые широко мыслят, объемно работают, амбициозно опережают время и добиваются выдающихся успехов. Именно поэтому по всей России и за её пределами становятся популярными уральские бренды в сфере моды, дизайна, IT, гастрономии, народных промыслов. Вклад креативных индустрий в экономику Свердловской области в год достигает порядка 130 миллиардов рублей. Регион – в пятерке лидеров по этому показателю. Мы заинтересованы в том, чтобы креативное предпринимательство укреплялось на Среднем Урале. Сегодня вы на площадке, где каждая идея может стать началом масштабного культурного явления, нового бизнеса и личной истории успеха», – заявил глава Свердловской области Денис Паслер.

По словам главы города Алексея Орлова, вклад субъектов креативных индустрий в экономику Екатеринбурга составляет около 3% или порядка 80-90 млрд рублей ежегодно. В планах – к 2030 году увеличить эту долю как минимум вдвое, до 7-8%, чему такие события как фестиваль способствуют самым прямым образом.

«Наш город – настоящее креативное сердце России. Сама среда Екатеринбурга стимулирует появление креативных пространств и развитие творческого предпринимательства. И в том числе благодаря таким событиям талантливые люди могут обмениваться идеями, находить партнёров и инвесторов», – подчеркнул Алексей Орлов.

Для проведения фестиваля в Свердловской области объединились региональная и городские власти, крупный и малый бизнес, образовательные учреждения и медиа, а также инфраструктура поддержки.

На десятках площадок Екатеринбурга и восьми городов региона состоятся события по девяти направлениям – мода, гастро, кино, архитектура, дизайн, медиа, IT, арт, стартап.

Сегодня сразу после открытия на сцене ККТ «Космос» началась главная пленарная сессия на тему «Креативная экономика – экономика будущего: от личного бренда до капитала страны». В ней приняли участие телеведущая и журналист Яна Чурикова, fashion-байер и ведущая программы «Модный приговор» Лилия Рах, лётчик-космонавт Сергей Рязанский, основатель и владелец Ювелирного Дома CHAMOVSKIKH Александр Чамовских, а также исполняющий обязанности ректора ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» Илья Обабков. Модератором выступил актёр и лауреат премии Правительства РФ в области культуры Никита Тарасов.

«Программа креативной недели насыщена зрелищными событиями, яркими выступлениями, гастрономическими изысками, полезной деловой частью, центральное событие которой – торгово-закупочная сессия. Сегодня в «Домне» к встрече с российскими и зарубежными байерами готовятся порядка 60 российских fashion-брендов, которые представили свои изделия в объединённом шоуруме. Завтра нас ждёт ещё более насыщенный день: в «Домне» стартуют события трека «Мода», а в Ельцин Центре – треков «Кино» и «Медиа»», – сообщил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Шоурум в «Домне», в котором можно познакомиться с изделиями всей российской fashion-индустрии, открыт для всех зарегистрированных на фестиваль участников с 18 по 20 августа, с 9.00 до 18.00.

События фестиваля стартовали сегодня не только в Екатеринбурге. Так, сегодня в Верхней Пышме уличные художники приступили к созданию самого большого в городе граффити – арт-объекта «Матрёшка», символизирующего новую семантику города. Увидеть мурал, который планируют завершить в 20-х числах, можно будет по адресу: Орджоникидзе, 5б.

Всего в программе – более 100 спикеров, международные дискуссии, шоукейсы, выставки, хакатоны и публичные лекции. О событиях фестиваля креативных индустрий можно узнать на сайте проекта. Участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации.

