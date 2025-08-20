Бережливость, трезвость и быстрое потребление – тренды, которые создают зумеры, меняя общество

Поколение Z, становясь значимой экономической силой, формирует новые потребительские привычки и заставляет рынок подстраиваться под себя. О том, какие тренды создает молодежь, рассказал на Фестивале креативных индустрий коммерческий директор коммуникационного агентства «О'Смысле» Илья Могилевцев.

В отличие от предыдущих поколений, зумеры научились хорошо копить. Но при этом они предпочитают тратить деньги на впечатления. «Сейчас важно продавать эмоции. Поскольку купить квартиру в наше время стало сложнее, они вкладываются в другие ценности – тратят деньги на впечатления, например, на путешествия», – отметил спикер.

Еще один глобальный тренд от поколения Z – переход к здоровому образу жизни. Например, зумеры пьют значительно меньше, чем представители поколений Y и X, из-за чего стал страдать алкогольный бизнес: компании фиксируют падение выручки и сворачивают производства. Как отмечает эксперт, в этой связи ЗОЖ становится важным элементом маркетинговых коммуникаций: «Если есть на это тренд, будут активно развиваться связанные с ним отрасли: производство спортивной одежды, товаров для здорового питания и умных гаджетов».

Интересно еще, что зумеры привыкли достаточно быстро получать дофамин. Как заметил Илья Могилевцев, современный человек предпочитает получать результат мгновенно: большинство людей сейчас смотрят короткие ролики, читают лаконичные посты, не ждут в ресторанах заказ более 15 минут. Этот тренд на быстрое потребление подхватили также миллениалы и поколение X.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube