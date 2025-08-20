российское информационное агентство 18+

«Это разница менталитетов», – почему в России визитки забылись, а за границей без них не выходят в свет

Российские кинематографисты столкнулись с неожиданной проблемой при работе за рубежом. Как выяснилось, там до сих пор существует культура визиток, которая является устоявшейся нормой и знаком уважения к партнерам. В России эта традиция почти забылась – для сотрудничества людям достаточно обменяться контактами в социальных сетях. Но в других странах, как в Америке, так и в Китае, все наоборот – без того маленького кусочка бумаги человека просто не воспримут всерьез.

Так, на Фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге уральский режиссер и директор Red Pepper Film Иван Соснин поделился опытом работы на международном рынке. В отличие от российской практики, где инициатива часто исходит от крупных продюсеров, на Западе сами авторы должны стремиться к продвижению, активно заявлять о себе. Особое внимание режиссер уделил использованию визиток, без которых с иностранными коллегами бывает просто невозможно наладить деловое общение. «За границей ты никому не интересен – нужно самому продавать себя. Мы привыкли, что на фестивалях продюсеры сами подходят к нам, а в Америке для всех был шок, что мы приехали без визиток. Даже особо разговаривать с нами не стали. Это разница менталитетов. В России ты приезжаешь на кинофестиваль, общаешься, вечером идете в бар, обмениваетесь контактами в соцсетях. А за рубежом, если хочешь презентовать фильм – нужно бронировать время, сцену, самому приглашать продюсеров и режиссеров, с которыми ты хочешь работать, и обязательно раздавать визитки», – заметил Иван Соснин.

То же самое отметил гендиректор крупной дальневосточной постпродакшн-студии Megapolis CG Антон Агапов, который работает с азиатскими компаниями: «Перед поездкой в Китай мы проконсультировались со специалистами, попросили дать совет, как нам вести переговоры с китайцами, как считывать их поведение и реакции. Слава богу, мы это сделали. Первым делом они нам сказали: «Обязательно берите визитки». Мы не поняли – зачем, кто в современном мире ими пользуется? Приезжаем, и китаец на встрече достает визитницу стоимостью с мою машину и двумя руками протягивает свою визитку! А это важно, это знак уважения».

Екатеринбург, Дарья Деменева

