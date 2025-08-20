Бывший депутат и соратник Александра Буркова арестован в Омске

Бывшего депутата свердловского заксо, генерального директора АО «Омскэлектро» Андрея Жуковского арестовали в Омске.

«Постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска удовлетворено ходатайство следователя СУ СК РФ по Омской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АО «Омскэлектро» Жуковского А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), на срок 2 месяца», – сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Напомним, Жуковского задержали накануне. По данным омских СМИ, задержание связано с незаконным использованием опор линий электропередачи для размещения ВОЛС (волоконно-оптических линий связи).

Андрей Жуковский до 2021 года был депутатом свердловского заксо от партии «Справедливая Россия». В 2018 году он получил должность руководителя компании «Омскэлектро». Это случилось вскоре после того, как его однопартиец Александр Бурков стал омским губернатором. При этом из свердловского заксо Жуковский не ушел, в связи с чем часто пропускал заседания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

