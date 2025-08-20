Екатеринбуржцы перевели мошенникам почти 1 миллиард рублей за полгода

В Екатеринбурге растет количество телефонных мошенничеств, несмотря на все предупредительные меры. В первом полугодии 2025 года на территории города зарегистрировано 1085 киберпреступлений, что на 30% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. А общий ущерб от мошенничеств составил 939 миллионов рублей, сообщил начальник городской полиции Виктор Позняк. Пострадавшим от мошенников удается вернуть не более 10% потерянных средств.

Схемы мошенников постоянно усложняются, но первым шагом всегда становится звонок от незнакомца. Потенциальной жертве могут звонить от имени мобильного оператора, поликлиники, службы доставки, компании по установке домофона или любой другой организации, которая предлагает внезапную помощь. Однако если раньше мошенники пытались заполучить код для доступа к «Госуслугам» жертвы, то сейчас тактика изменилась. «Все чаще мошенники инициируют посылку кода от других услуг, например, маркетплейса. Если человек продиктует присланный код из СМС, он никак не пострадает. Но следом ему поступает звонок от представителя «силового ведомства», который сообщает, что гражданина взломали со всеми последующими угрозами», – рассказал на пресс-конференции эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников. По его словам, мошенники могут несколько месяцев готовить атаку: начиная с холодных прозвонов и сбором чувствительной информации о жертве из утечек и заканчивая применением сложных схем социальной инженерии, когда человека «обрабатывают» сразу несколько злоумышленников.

С развитием нейросетей у мошенников появилось еще больше возможностей. Используя данные о человеке, они могут создавать очень похожего цифрового двойника для обмана. Либо сгенерировать компромат и затем использовать его для шантажа. Единственный способ борьбы – критическое мышление. «В информационных технологиях применяют принцип: никому не верь, проверяй всегда. Нужно критически относиться к любой информации», – отметил директор школы бакалавриата ИРИТ-РТФ УрФУ Максим Новиков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

