Учительница перевела мошенникам 1 миллион рублей после звонка об установке домофона

Телефонные мошенники атакуют учителей перед началом учебного года. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, накануне в полицию обратилась 46-летняя учительница одной из школ Уралмаша. Женщина рассказала, что ее обманом заставили перевести 1 миллион рублей.

Три дня назад пострадавшей позвонили якобы из компании по установке домофонов. Незнакомец попросил женщину подтвердить запись и назвать код из СМС. После этого с учительницей связался лжесотрудник Росфинмониторинга, который начал запугивать, что назвав код, женщина открыла доступ злоумышленникам к своим банковским счетам. Мошенники заставили ее снять с карты 150 тысяч рублей, а затем оформить кредиты в двух банках – на 350 и 500 тысяч рублей. Все полученные наличные преподаватель переводила на указанные «безопасные счета». После этого мошенники пообещали связаться с женщиной в течение трех рабочих дней. Учительница на следующий день рассказала о случившемся своей подруге, а та объяснила, что женщина стала жертвой мошенников. В полиции возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

За первое полугодие 2025 года екатеринбуржцы перевели мошенникам почти 1 миллиард рублей. Вернуть пострадавшим удается меньше 10% от украденной суммы. Эксперты отмечают, что телефонные мошенники изменили тактику. Они под любым предлогом выманивают код из СМС, и это не обязательно код от «Госуслуг», а например, доступ к маркетплейсу. Человеку на самом деле ничего не грозит, но после того, как он называет код, ему звонят под видом сотрудников Росфинмониторинга и запугивают тем, что его банковские счета находятся в опасности.

Полиция напоминает несколько простых правил, которые помогут уберечься от телефонных мошенников:

– не разговаривать с незнакомцами по телефону;

– не сообщать посторонним никаких персональных данных и кодов;

– не переводить и не передавать деньги неизвестным;

– критично относиться ко всей поступающей информации, особенно по телефону.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

