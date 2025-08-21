Видеокамеры начнут фиксировать нарушения самокатчиков через 3-5 лет

В Свердловской области системы автоматической фиксации нарушений ПДД пока не могут следить за пользователями электросамокатов.

Об этом заявил на пресс-конференции врио заместителя начальника Центра автоматической фиксации нарушений ПДД Сергей Кобяков. «С помощью комплексов видеофиксации мы пока не фиксируем нарушений с движением самокатов или других СИМ. Но прогресс не стоит на месте. Я думаю, мы к этому придем. По моим подсчетам, это 3-5 лет, и мы начнем фиксировать. Может быть, и раньше», – сказал он.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в Екатеринбурге в очередной раз при столкновении с самокатчиками пострадал ребенок. 20 августа в 18 часов 10 минут на ул. Белинского 19-летний житель Челябинска ехал с пассажиром на кикшеринговом электросамокате и сбил 6-летнюю девочку. Ребенка с травмой головы доставили в ДГКБ № 9. Самокатчика привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Штраф по этой статье составляет всего 800 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

