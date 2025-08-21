Парень на одном самокате с приятелем сбил 6-летнюю девочку. Его оштрафовали на 800 рублей

Самокатчик с пассажиром сбил маленькую девочку в Екатеринбурге. Ребенок попал в больницу.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, ЧП случилось 20 августа в 18 часов 10 минут на ул. Белинского, вблизи дома № 216.

19-летний житель Челябинска, личность которого установлена, ехал с пассажиром на кикшеринговом электросамокате и сбил 6-летнюю девочку. Ребенка с травмой головы доставили в ДГКБ № 9.

Самокатчика привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Штраф по этой статье составляет 800 рублей.

Кроме того, кикшеринг может оштрафовать парня за езду вдвоем на 5 тысяч рублей. Эти деньги поступают в бюджет самой компании.

Напомним, 6 апреля на улице Щорса напротив дома № 11 25-летний курьер «Яндекса» на арендованном электросамокате «Kugoo V3 Pro» наехал на 4-летнего мальчика, который ехал навстречу на обычном детском самокате. Ребенка доставили в больницу с закрытой травмой живота.

13 мая на улице Родонитовой пьяный водитель прокатного электросамоката сбил 6-летнего ребенка, проходившего по тротуару вместе с родителями. Мальчик получил травмы головы и ушибы, доставлен в ДГКБ №9.

20 июля в Нижнем Тагиле 28-летний мужчина на электросамокате с двигателем мощностью 450 Вт сбил 5-летнюю девочку, ребенок попал в больницу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

