После наезда самокатчика на ребенка возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге после наезда самокатчика с пассажиром на 6-летнюю девочку возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».

«В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей девочки. Выполняются иные процессуальные мероприятия, по итогам которых ситуации будет дана надлежащая правовая оценка», – сообщили в СУ СКР Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в Екатеринбурге в очередной раз при столкновении с самокатчиками пострадал ребенок. 20 августа в 18 часов 10 минут на ул. Белинского 19-летний житель Челябинска ехал с пассажиром на кикшеринговом электросамокате и сбил 6-летнюю девочку. Ее с травмой головы доставили в ДГКБ № 9. Самокатчика привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Штраф по этой статье составляет всего 800 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube