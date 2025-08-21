В Екатеринбурге начались соревнования спецназа «Вызов»: за звание сильнейших поборются команды из 5 стран (ФОТО)

Сегодня на полигоне «Свердловский» Центрального военного округа (ЦВО) начались пятые Международные соревнования спецназа «Вызов». Впервые в этом году состав участников будет включать в себя 38 команд, представляющих сразу 5 стран. Представители силовых структур, оборонных ведомств и спортивно-стрелковых клубов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана будут состязаться в стрельбе, а также штурмовых действиях и тактической подготовке. Соревнования пройдут в течение четырех дней – с 21 по 24 августа.

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин. «Вызов-5» – это не просто состязание, это демонстрация высочайшего профессионализма, мужества, выносливости и слаженности действий подразделений специального назначения. Это уникальная возможность для совершенствования навыков и укрепления международного сотрудничества в сфере коллективной безопасности», – поделился Алексей Орлов.

Сегодня команды выполняли два испытания – «Штурм» и «Освобождение». Во время первого участники должны были спуститься на веревках с остановкой на третьем этаже, преодолеть полосу препятствий, выбить мишени из автомата и пистолета, а после спасти условного обездвиженного заложника. Все это – в полной амуниции, вес которой составляет около 20 кг. Выполняя «Освобождение», снайперы поднимались на пятый этаж здания и стреляли по двум мишеням. После первого выстрела остальные члены команды забегали внутрь. Штурмовики поражали цели на первых двух этажах, после чего покидали здание с манекеном, изображающим заложника, и щитом с тараном. «Сегодня мы увидели не просто стрельбу, а высочайший уровень профессиональной подготовки. Упражнения разработаны так, чтобы проверить не только точность, но и скорость принятия решений, выносливость и взаимовыручку участников», – отметил Алексей Чудан, заместитель директора международных соревнований «Вызов».

Всего для участников «Вызова» подготовлено семь упражнений. В следующие три дня им предстоит продемонстрировать владение пистолетом, ружьем, автоматом и снайперской винтовкой при освобождении заложников, эвакуации раненых и прохождении полосы препятствий.

Для зрителей на полигоне предусмотрены удобные трибуны, шатры, точки питания, где можно отдохнуть, не отрываясь от просмотра соревнований. Для детей во время соревнований запланированы активности и мастер-классы. Вход на территорию «Вызова» свободный. Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей состоятся вечером 24 августа.

Екатеринбург, Дарья Деменева

