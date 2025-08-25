В Екатеринбурге определили сильнейших спецназовцев

По итогам международных соревнований спецназа «Вызов» определилась тройка лидеров. Первое место забрала команда «Архангел Михаил – 1», серебро у «Казахстан-2» и третье место досталось росгвардейцам из команды «Гридень».

Как уже писал «Новый День», с 21 по 24 августа на полигоне «Свердловский» Центрального военного округа (ЦВО) проходили пятые соревнования «Вызов», в которых приняли участие 38 команд из пяти стран. Представители силовых структур, оборонных ведомств и спортивно-стрелковых клубов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана состязались в стрельбе, штурмовых действиях и тактической подготовке. Участники проходили 7 упражнений: «Штурм», «Захват», «Освобождение», «Эвакуация», «Башня», «Полоса препятствий».

За 4 дня «Вызов» посетили более 5 тысяч человек. Для зрителей были организованы удобные трибуны, шатры и точки питания, где можно было отдохнуть, не отрываясь от просмотра соревнований. Также посетители участвовали в различных активностях. После церемонии награждения для участников соревнований и гостей выступила группа «Чайф».

