Четверг, 21 августа 2025, 15:01 мск

Новости Екатеринбург

Самокатчик сбил ребенка возле Дворца молодежи (ФОТО)

Фото: ГАИ Екатеринбурга

Сегодня в 10:30 возле Дворца молодежи мужчина на электросамокате сбил ребенка. Как сообщили в горГАИ, в результате ДТП пострадал 12-летний мальчик, с травмой руки он доставлен в ДГКБ № 9. Электросамокатом управлял 31-летний мужчина, местный житель, ранее к административной ответственности не привлекался. Электросамокат он взял в аренду.

Автоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников ДТП и обстоятельства происшествия. «Если движение по тротуару, пешеходной дорожке или в пределах пешеходных зон создает угрозу или помехи для движения пешеходов, управляющий СИМ обязан снизить скорость до минимума. За пренебрежение данным правилом предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 800 рублей», – резюмировали в ГАИ.

Напомним, накануне в Екатеринбурге в очередной раз при столкновении с самокатчиками пострадал ребенок. 20 августа в 18 часов 10 минут на ул. Белинского 19-летний житель Челябинска ехал с пассажиром на кикшеринговом электросамокате и сбил 6-летнюю девочку. Ее с травмой головы доставили в ДГКБ № 9.

Екатеринбург, Елена Владимирова

