С 1 сентября вырастут штрафы за не пропуск машин с проблесковыми маячками

С 1 сентября 2025 года существенно вырастут штрафы за не пропуск машин с проблесковыми маячками.

Соответствующее изменение в кодекс РФ об административных нарушениях подписал 31 июля президент России Владимир Путин.

Согласно новым вводным, штрафы будут грозить водителям, не пропустившим любую машину с проблесковыми маячками, при этом не важно, будет на ней соответствующая цветографическая раскраска или нет.

За непропуск машины, у которой включены проблесковые маячки синего и красного цветов и специальный звуковой сигнал, водителям грозит штраф от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года. Аналогичное наказание вводится и для тех, кто решит не пропустить кортеж.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube