Убийцу 8-летней девочки поймали 26 лет спустя

В Свердловской области следователи нашли убийцу 8-летней девочки спустя 26 лет после того, как было совершено преступление. Все случилось в поселке Кузнецовском в Талицком округе в августе 1999 года. Тогда школьница Лена пошла гулять и пропала, ее поиски не увенчались успехом, хотя по факту исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Архивным делом занимались специалисты Четвертого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Свердловской области. Им удалось найти убийцу, несмотря на то, что с момента преступления прошло уже много лет. Задержанный оказался рецидивистом, который отбывал наказания за разбой, похищение человека, попытку дачи взятки и так далее. Из мест лишения свободы он освободился в 2017 году.

Как пишет «Екатеринбург. Главное», после освобождения Игорь Р. женился, у него пятеро детей. Он во всем признался и показал, как задушил девочку и где закопал ее тело. По предварительной информации, он убил ее из мести за «друзей»: маленькая Лена стала свидетельницей другого преступления. Она видела, как несколько мужчин заталкивали в машину парня, которого затем нашли мертвым. Девочка давала показания в суде.

Ранее «Новый День» писал, что за последний год Четвертый отдел раскрыл несколько страшных преступлений 30-летней давности. Как следователям удается находить преступников спустя десятилетия, рассказывали в областном управлении СКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube