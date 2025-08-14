На Урале стали раскрывать жуткие преступления 30-летней давности. Почему только сейчас?

На Урале только за последнее время были раскрыты несколько громких преступлений из 1990-х, в том числе жестокие убийства и надругательства над детьми. Так, в конце прошлого года задержали обвиняемого в убийстве семи человек, в том числе двоих детей, в ночь на 1 января 1992 года в Каменске-Уральском. Примерно тогда же, осенью 2024-го, задержали двух насильников и убийц, которые в Екатеринбурге надругались над 13-летними девочками и расправились с ними. Весной этого года силовики поймали обвиняемого в похищении и убийстве семилетнего мальчика, совершенном 30 лет назад, в 1995 году.

Сообщения о поимке преступников, которые совершали страшные злодеяния три десятка лет назад, приходят и из других регионов России, так что это общий тренд. И тому есть объяснение: за последнее время техническое оснащение следователей и криминалистов существенно улучшилось. «Мы пересмотрели организацию работы, создали 4-й отдел по расследованию особо важных дел (о расследовании преступлений прошлых лет), появилась системность, старые дела изучают как в областном аппарате, так и на местах, стали доступны новые методы исследования вещдоков», – объясняет старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, во время экспертного изучения вещественных доказательств криминалисты сейчас стали применять, например, специальные источники света, которые позволяют обнаруживать мельчайшие следы биологического происхождения, микрочастицы и волокна, даже если преступление было совершено очень давно. «Также это касается и молекулярно-генетических экспертиз, в ходе которых не только могут быть обнаружены следы «биологии», но и выделен генотип, получен профиль лица, оставившего следы, можно провести идентификационное исследование, сравнить, есть ли данный профиль в базах криминалистического учета, либо сверить этот профиль с профилем любого лица, – добавляет собеседник агентства. – Методика молекулярно-генетических исследований позволяет устанавливать родство, даже если нет профиля конкретного лица, можно сравнивать с его родственниками – и также с высокой долей вероятности установить, что обнаруженный след на предмете, вещдоке принадлежит тому или иному родственнику фигуранта».

Кроме того, есть компьютерно-техническое и видеотехническое направления, где технологии тоже позволяют гораздо больше, чем 10-20 лет назад. Специалисты СКР научились восстанавливать удаленную информацию, например, переписку или видео. «Если имеются видеозаписи, фото, есть технологии, которые позволяют улучшить их, провести портретную экспертизу, сделать более отчетливым номер машины, и т.д.», – перечисляет собеседник «Нового Дня».

Добавим, что в 1990-е и начале 2000-х количество преступлений было больше, а возможностей у представителей правоохранительных структур меньше. Еще и по этой причине сейчас шансы на успешное расследование выше. Так, в Свердловской области в 2024 году было раскрыто 98,4% убийств и 100% изнасилований.

