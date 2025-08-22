Арестован обвиняемый в убийстве девочки в 1999 году многодетный уралец (ФОТО)

В Екатеринбурге арестован до 11 октября 49-летний Игорь Рухлов, обвиняемый в убийстве 9-летней девочки в 1999 году.

Как сообщил представитель СУ СКР Свердловской области Александр Шульга, Рухлову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе Рухлов похитил и убил 9-летнюю девочку – свидетеля, ранее давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое его друзей. Тело девочки фигурант закопал в земле.

Под тяжестью собранных улик обвиняемый признал свою вину.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что фигурант до задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в городе Первоуральске.

Как уже писал «Новый День», задержанный оказался рецидивистом, который отбывал наказания за разбой, похищение человека, попытку дачи взятки и так далее. Из мест лишения свободы он освободился в 2017 году, женился, у него пятеро детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

