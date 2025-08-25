Собаки помогают людям справляться с несколькими видами фобий

Собаки – не просто компаньоны и охранники. В некоторых случаях они могут помочь своим хозяевам справиться с тревожными расстройствами, депрессией и фобиями, рассказали «Новому Дню» в Российской кинологической федерации.

Например, собака может помочь при социофобии. Для человека с этим расстройством любое социальное взаимодействие вызывает затруднения. Он часто боится и зависит от негативной оценки окружающих, а потому любой контакт с людьми приносит ему дискомфорт. Прогулки с собакой, посещение общественных мест могут плавно и аккуратно вернуть человеку уверенность в себе. Как правило, разговор у собаководов завязывается довольно просто и, к тому же, ни к чему не обязывает. Со временем шкала тревоги начнет снижаться, и контакт с людьми не будет таким пугающим.

При агорафобии человек может испытывать приступы паники в людных местах, на открытых пространствах. В особо тяжелых случаях люди перестают выходить из дома или дальше своего двора, избегают перехода через пешеходный переход или площадь. Чаще всего страх снижается, если есть сопровождающий. Заменить его вполне может собака. С питомцем ситуация вне дома не должна казаться такой страшной.

При аутофобии у человека возникают тревога и негативные ассоциации при мысли о возможном одиночестве. Возможно, в прошлом был негативный опыт общения с людьми или человек пережил потерю, которая его потрясла. Век собаки, к сожалению, недолог. Но хозяин может быть уверен, что она будет предана ему до конца своих дней. А регулярные прогулки будут способствовать появлению нового круга общения.

Мизофобия – это паническая боязнь грязи и микробов. Таким людям, как правило, сложно решиться завести собаку. Но для начала можно пообщаться с собаководами и понять, что никто в мире не пострадал от того, что питомец прошелся грязными лапами по ковру. Конечно, нужно следить за гигиеной, но небольшие огрехи, как правило, опасности не несут. Со временем даже самый чистоплотный перфекционист начинает по-новому смотреть на многие вещи, с долей «здорового пофигизма».

Сама по себе собака вряд ли сможет навсегда устранить тяжелую проблему, но она может стать отличным дополнением к психотерапии, говорят кинологи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2025, РИА «Новый День»

