Убийца с Уралмаша избежал реального срока

Уралец, совершивший убийство на Уралмаше, признан невменяемым. Суд установил его вину, но освободил от наказания по состоянию здоровья. Теперь его ожидает принудительное лечение – сообщили в объединенной пресс-службе Свердловских судов.

Как ранее писал «Новый День», в ноябре прошлого года на улице Красных Командиров в Орджоникидзевском районе было совершено убийство 30-летней женщины. Погибшая приехала в Екатеринбург из села Косулино Белоярского района, в гости к родственникам. Во дворе дома у женщины произошел конфликт с бывшим супругом сестры. Мужчина, будучи пьяным, ударил ее острым предметом в шею. Ранение оказалось смертельным. Лежавшую на земле девушку злоумышленник приподнял за волосы и держал ее, когда она уже не подавала признаков жизни. Нападавший скрылся с места происшествия. Его задержали на следующий день недалеко от Нижнего Тагила, в районе 79-го километра Николо-Павловской дороги.

Как ранее сообщали в СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый признал вину. Мужчине было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство», ему грозило до 15 лет лишения свободы. Решение о принудительном лечении еще не вступило в законную силу.

Екатеринбург, «Новый День», Егор Акулинин

