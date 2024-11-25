Силовики задержали убийцу, зарезавшего девушку на Эльмаше

Сыщики уголовного розыска задержали мужчину, который 23 ноября жестоко зарезал девушку возле дома №106 по улице Красных Командиров. Им оказался ранее судимый 37-летний мужчина, проживавший в одном из сёл Белоярского района.

«Погибшая приехала в столицу Среднего Урала из села Косулино Белоярского района, где она зарегистрирована, в гости к своей сводной сестре. Во дворе дома у женщины произошёл конфликт с бывшим супругом сестры. Гражданин с неадекватным поведением после длительного злоупотребления алкоголем и внезапно возникшего приступа ненависти выхватил колюще-режущий предмет и полоснул им по горлу гражданки. Ранение оказалось смертельным. Лежавшую на земле девушку злоумышленник приподнял за волосы и держал её, когда она уже не подавала признаков жизни», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Нападавший скрылся с места ЧП. Его задержали на следующий день недалеко от Нижнего Тагила, в районе 79-го километра Николо-Павловской дороги.

По данным СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый признал вину. Сейчас он находится в ИВС. «В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Точный мотив совершённого преступления устанавливается. По уголовному делу назначен комплекс экспертиз: судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая судебная экспертиза, призванная, в частности, решить вопрос о вменяемости фигуранта. Осуществлён осмотр места происшествия, осматриваются предметы, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, истребована и анализируется характеризующая документация в отношении подозреваемого и его жертвы. В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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