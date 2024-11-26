Арестован обвиняемый в убийстве женщины на Эльмаше

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга арестовал до 23 января уральца, обвиняемого в убийстве женщины на улице Красных Командиров.

Как сообщили в СУ СКР, свою вину фигурант признал.

Как уже писал «Новый День», мужчину задержали накануне. Это оказался ранее судимый 37-летний уралец, проживавший в одном из сёл Белоярского района.

Убийство было совершено 23 ноября. Погибшая приехала Екатеринбург из села Косулино Белоярского района, где она зарегистрирована, в гости к своей сводной сестре. «Во дворе дома у женщины произошел конфликт с бывшим супругом сестры. Гражданин с неадекватным поведением после длительного злоупотребления алкоголем и внезапно возникшего приступа ненависти выхватил колюще-режущий предмет и полоснул им по горлу гражданки. Ранение оказалось смертельным. Лежавшую на земле девушку злоумышленник приподнял за волосы и держал ее, когда она уже не подавала признаков жизни», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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