На Эльмаше неизвестный жестоко убил девушку

Сегодня днем возле дома №106 по улице Красных Командиров обнаружили труп молодой женщины. У нее было перерезано горло.

По словам очевидцев, девушка вышла из пункта Wildberries и зашла в арку дома, там на нее напал неизвестный мужчина. Подозреваемого видел охранник парковки, сообщает издание E1.ru. Предположительно, убийца попал на камеру наблюдения.

Полиция и следственный комитет пока не дают комментариев. Известно, что на место преступления выезжал начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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