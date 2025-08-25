российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 августа 2025, 14:32 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Осужден водитель, сбивший насмерть двух юношей-велосипедистов

Фото: Свердловская госавтоинспекция

В Кушве вынесли приговор водителю, по вине которого погибли два несовершеннолетних велосипедиста.

Как рассказали в СУ СКР Свердловской области, трагедия случилась в ноябре 2024 года.

Водитель Ford Explorer, совершая опасный обгон, сбил двух парней на велосипедах. Подростки ехали по правому краю проезжей части навстречу движению. Мальчики 16 и 17 лет погибли на месте. Водитель заявил, что он их не увидел, так как было темно. В момент аварии он был трезв.

В Госавтоинспекции уточнили, что на месте аварии не было тротуара и стационарного освещения. Причем ранее сотрудники ведомства уже указывали на эти недостатки, а собственник дороги получал представление от прокуратуры.

Вину фигурант признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кушва, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

В Кушве автомобилист, нарушив правила, сбил двух юных велосипедистов насмерть

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,