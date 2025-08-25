Осужден водитель, сбивший насмерть двух юношей-велосипедистов

В Кушве вынесли приговор водителю, по вине которого погибли два несовершеннолетних велосипедиста.

Как рассказали в СУ СКР Свердловской области, трагедия случилась в ноябре 2024 года.

Водитель Ford Explorer, совершая опасный обгон, сбил двух парней на велосипедах. Подростки ехали по правому краю проезжей части навстречу движению. Мальчики 16 и 17 лет погибли на месте. Водитель заявил, что он их не увидел, так как было темно. В момент аварии он был трезв.

В Госавтоинспекции уточнили, что на месте аварии не было тротуара и стационарного освещения. Причем ранее сотрудники ведомства уже указывали на эти недостатки, а собственник дороги получал представление от прокуратуры.

Вину фигурант признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кушва, Елена Владимирова

