В Кушве автомобилист, нарушая правила, сбил двух юных велосипедистов насмерть

На трассе «Кушва – Нижняя Тура» автомобиль Ford Explorer, совершая опасный обгон, сбил двух несовершеннолетних велосипедистов. Подростки ехали по правому краю проезжей части навстречу движению. Водитель заявил, что он их не увидел, так как было темно – ДТП случилось 22 ноября в 17:50. Мальчики 16 и 17 лет погибли на месте. С их родителями сейчас работают психологи.

По данным свердловской Госавтоинспекции, автомобилем управлял 49-летний житель Кушвы. Его стаж вождения составляет 24 года, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 28 раз. В момент аварии мужчина был трезв.

В областном следственном комитете сообщили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). После аварии мужчина бы задержан и помещен в изолятор временного содержания. Он признал свою вину. С учетом всех обстоятельств следователи будут ходатайствовать в суд о заключении обвиняемого под арест.

В Госавтоинспекции уточнили, что на месте аварии не было тротуара и стационарного освещения. Причем ранее сотрудники ведомства уже указывали на эти недостатки, а собственник дороги получал представление от прокуратуры. Разбирательство по этому делу продолжается.

Кушва, Ангелина Сергеева

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