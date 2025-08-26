Подростки на мотоцикле пострадали в столкновении с «Тойотой»

Подростки 14 и 16 лет пострадали в Алапаевске при столкновении мотоцикла и автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, авария случилась 25 августа в 16 час. 30 мин. на перекрестке улиц Володарского и Колногорова. Подростки на мотоцикле Kayo на перекрестке не уступили дорогу «Тойоте Королла».

Водителя и пассажира мотоцикла доставили в Алапаевскую городскую больницу.

Алапаевск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube