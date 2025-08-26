российское информационное агентство 18+

Вторник, 26 августа 2025, 13:12 мск

Медики рассказали о состоянии подростков, врезавшихся в авто на мотоцикле

Два подростка 14 и 16 лет, которые накануне попали в ДТП в Алапаевске, находятся в крайне тяжелом состоянии, рассказали «Новому Дню» медики. Врачи борются за их жизни.

Мальчики ехали на мотоцикле и влетели в автомобиль Toyota Corolla, так как не уступили ему дорогу при проезде перекрестка, как того требовали ПДД. По предварительным данным, за рулем был младший из подростков, мотоцикл ему подарили родители.

Екатеринбург, Елена Сычева

