11-летняя девочка попала в ДТП на питбайке, подаренном дядей

11-летняя школьница попала накануне в ДТП в поселке Белоярском.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, девочка на питбайке Motoland с объемом двигателя 125 куб. см при повороте налево на перекрестке врезалась в ВАЗ-2107.

Девочка получила рваную рану левой ступни, доставлена в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Установлено, что мотоцикл девочке купил ее родной дядя, мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления», с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ДТП с юными мотоциклистами случилось вчера в Алапаевске. Мальчики 14 и 16 лет ехали на одном мотоцикле и влетели в автомобиль Toyota Corolla, так как не уступили ему дорогу при проезде перекрестка, как того требовали ПДД. По предварительным данным, за рулем был младший из подростков, мотоцикл ему подарили родители. Подростки госпитализированы в тяжелом состоянии.

Белоярский, Елена Владимирова

