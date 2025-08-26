Мягкая адаптация к школе: гайд от психологов по подготовке к учебному году

На следующей неделе начинается новый учебный год, а с ним – ранние подъемы и домашние задания. Чтобы облегчить переход к школьной жизни, уральские врачи и психологи советуют начать подготовку к ней с качественного сна и сбалансированного питания, поскольку именно они формируют психологическое благополучие ребенка.

Так, младшим школьникам вполне хватает двух недель, чтобы выработать и закрепить новый распорядок. Сдвигать время ко сну лучше постепенно, на 30-40 минут каждый день, чтобы к 1 сентября в девять часов вечера ребенок был готов отправиться спать.

Возможно, в первые дни учебы ребенок будет отказываться от школьных обедов, особенно если родители привыкли баловать его фастфудом. Чтобы этого не произошло, стоит заранее приучать школьника к здоровой пище, с обязательным завтраком.

После школы эксперты советуют дать ребенку около полутора часов на отдых перед выполнением домашних заданий. Родителям стоит поддерживать ученика в выполнении домашних работ, но не делать все за него.

Для сохранения здоровья детям нужна физическая активность – минимум 60 минут в день. Поэтому ни в коем случае нельзя пропускать уроки физкультуры.

При этом не стоит пытаться записать ребенка сразу в несколько секций – это большой стресс для детского организма. Можно выбрать одну, предварительно поговорив с ним. Если родители записывают ребенка в спортивную школу, нужно выбирать вид спорта, учитывая его интересы и физические возможности.

Родителям стоит уже с сентября прививать школьнику организационные навыки: планировать день и свободное время, составлять свой график учебы и отдыха.

Помимо этого важно поддерживать близкий контакт с ребенком, проявлять внимание и интерес. Многие дети боятся осуждения и избегают разговоров о своих проблемах и переживаниях, поэтому открытое и доверительное общение становится ключевым моментом для снятия стресса. Психологи рекомендуют проговаривать все эмоции – это помогает лучше их осмыслить.

Родителям выпускников стоит заранее, в спокойной обстановке, обсудить с подростком его возможные тревоги, связанные с экзаменами. Важно – не обесценивать его эмоции и не стыдить за переживания: в таком случае помимо негативных эмоций у школьника появится и чувство вины. Следует поделиться своим опытом, объяснить, что экзамены – не единственный критерий успеха в жизни. Сейчас самое время поговорить о настоящих жизненных ценностях: здоровье близких, семейном благополучии, любви и взаимопонимании, что гораздо важнее баллов ОГЭ и ЕГЭ.

Часто родители переживают за детей даже сильнее, чем сами школьники. Чтобы справиться с эмоциями, психологи советуют также начать с восстановления своего режима, ведь в ближайший год нужно будет вставать на полчаса раньше, чем сын или дочь. Также важно быть частью школьной жизни ребенка, посещать мероприятия и родительские собрания. Все школьные вопросы и проблемы следует обсуждать с учителем и другими родителями, а не с ребенком: так получится оградить школьника от негатива, связанного с учебой. Помимо этого, не стоит вкладывать свои ожидания и амбиции в сына или дочь – у детей должен быть свой путь с успехами и набиванием шишек. «А вот я в твои годы…», « Я считаю…» – фразы, которые могут навредить. А когда вся семья проводит время вместе, стоит по возможности убирать телефоны и другие гаджеты: это поможет лучше узнать, как прошел день у ребенка и какими достижениями он хочет поделиться.

Екатеринбург, Дарья Деменева

