В Екатеринбурге пройдут Дни Бориса Рыжего

С 5 по 10 сентября в Литературном квартале пройдет фестиваль, посвященный Борису Рыжему, сообщили в пресс-службе министерства культуры Свердловской области. Мероприятие проходит ежегодно в начале сентября, в преддверии дня рождения поэта. В 2025 году екатеринбургскому литератору исполнился бы 51 год. В программу фестиваля вошли паблик-арт-проект, концерт бардовских и рок-песен на стихи поэта, экскурсии, спектакль, марафон стихов. Откроет Дни Бориса Рыжего научный «Рыжий семинар», посвященный творчеству и биографии поэта.

Запланированы пешеходные экскурсии по Вторчермету – именно этот район города часто упоминался в стихотворениях Бориса Рыжего. Камерный театр покажет постановку Александра Вахова «Б. Рыжий» по стихам поэта. В воскресенье, 7 сентября, в 15:00 состоится арт-акция «Рыжий трамвай». Его пассажиры смогут послушать стихотворения автора. Трамвай отправится от остановки «Цирк» в сторону Вторчермета. До 10 сентября на остановках общественного транспорта в городе можно увидеть работы проекта «Город Бориса Рыжего», объединившего фотографии мест, связанных с поэтом, и его тексты.

Ранее «Новый День» сообщал, что в Екатеринбурге планируют поставить памятник Борису Рыжему.

Екатеринбург, «Новый День», Егор Акулинин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube