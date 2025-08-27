Омбудсмен заступилась за женщину, которую судят за фразу «Сжечь ведьму»

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова высказалась в поддержку женщины, которую судят по обвинению в призыве к терроризму за неосторожное высказывание в соцсети.

«Мы долго общались с ней. Не похожа она на тех, с кем не раз встречалась, подсудимых по террористическим статьям. Во-первых, очень раскаивается, что так отреагировала на высказывание федерального министра. Во-вторых, все мысли о двух дочках, о семье…В- третьих , она с такой любовью рассказывала про Можгу, с ее слов, столицу русского сыра, молока, сливочного масла. Вот с этим маслом и вышла история, которая так дорого теперь обходится Евгении. Конечно, на мой взгляд, дело вряд ли тянет на терроризм. Суд разберётся», – написала Мерзлякова на своей странице в соцсети.

Как уже писал «Новый День», В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге начался суд над 38-летней жительницей Можги Евгенией Р. за фразу «Сжечь ведьму» в адрес министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. Жительница Удмуртии написала такой комментарий под постом главы Минсельхоза о росте цен на сливочное масло. Ее обвинили в призыве к терроризму по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета». Евгения пояснила журналистам, что вспылила, но в действительности не имела намерения сжигать министра. «У меня не было никакого злого умысла, я просто имела в виду само повышение цен… Пост сам был про сливочное масло, про повышение цены. Просто я немножко неправильно, не в такой форме выразилась, в какой надо было», – приводит ее слова телеканал «Рен».

Екатеринбург, Елена Владимирова

