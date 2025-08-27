УФАС: проблема с питьевой водой в аэропорту Кольцово не стоит

В екатеринбургском аэропорту Кольцово нет проблем с питьевой водой. Есть и бесплатные фонтанчики, и бутилированная вода в продаже.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов: «В международном и внутрироссийском сегменте аэропорта установлены фонтаны с бесплатной питьевой водой для пассажиров в той стерильной зоне, которая уже после прохода досмотра, в нее войти со своей водой пассажиры не могут. Более того, аэропорт приобрел кулеры для раздачи воды тем пассажирам, чьи рейсы задерживаются. Мы пришли к пониманию, что проблема с обеспечением водой в нашем аэропорту не стоит».

В пресс-службе аэропорта уточнили, что в международном терминале питьевой фонтан расположен за рестораном Aziatish, а во внутреннем – в зоне возле курительной комнаты.

Напомним, ранее руководство ФАС России поручило территориальным подразделениям проверить, есть ли в аэропортах бесплатная питьевая вода для пассажиров. Проверки провели в воздушных гаванях 28 регионов, где пассажиропоток превышает 1 млн человек в год. В их число входят и уральские аэропорты – Кольцово (Екатеринбург), Рощино (Тюмень), Баландино (Челябинск).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube