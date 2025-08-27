Менял одежду, носил очки, маску – на Урале поймали очередного «бегунка» телефонных мошенников

В Первоуральске в ходе спецоперации задержан очередной «бегунок» телефонных мошенников, обиравший доверчивых людей.

Как сообщил «Новому Дню» глава пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, совместная операция по поимке преступника была организована силами полиции и отдела по борьбе с киберпреступлениями.

В результате был задержан ранее не судимый житель Новосибирской области 2005 года рождения. «Подозреваемый признал свою причастность к нескольким криминальным эпизодам. По заданию «куратора» он прилетел в Екатеринбург для сбора денег у жертв мошеннических схем. Свои преступные действия осознавал, в связи с чем предпринимал меры маскировки – менял одежду, надевал солнечные очки или медицинскую маску. Кроме того, с целью конспирации все переписки в телефоне сразу же удалял. Только в Первоуральске он обманул двух доверчивых пенсионерок, 1936 и 1940 г.р., похитив у них более одного миллиона рублей. Награбленные средства направлял на криптокошелек. В отношении фигуранта за мошенничество в крупном размере полиция возбудила и расследует уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Гастролер и любитель красиво жить за счёт бабушек и дедушек теперь содержится под стражей и проверяется на причастность к иным похожим фактам по территории всей нашей страны», – отметил Валерий Горелых. Молодой человек чаще всего выдавал себя за представителя военной прокуратуры, государственного юриста и работника служб сотовой связи. Пожилых граждан по известной уже схеме запугивали сотрудничеством с украинскими террористами, оформлением от их имени кредитов в банках, вынуждая перевести сбережения на якобы безопасные счета, сообщить паспортные данные, пароли.

Как ранее сообщал «Новый День», что екатеринбуржцы за полгода перевели мошенникам около миллиарда рублей.

Екатеринбург, Егор Акулинин

