Уральцы встают в очередь на подключение к домашнему интернету из-за ночных перебоев со связью

В Екатеринбурге фиксируется высокий спрос на подключение к домашнему интернету у разных провайдеров. Доходит до того, что очереди приходится ждать до 2-3 недель – особенно в новостройках, где у управляющих компаний заключен эксклюзивный договор только с одним оператором.

«Чувствую себя в сказке «Золушка» – только до полуночи надо не домой вернуться, а успеть поработать, потому что в 12 обрубают интернет. В доме один провайдер, и очередь на подключение сейчас 3 недели», – рассказала жительница новостройки в центре Екатеринбурга. Аналогичная картина в других районах, где также по ночам отключают мобильный интернет. Это происходит примерно с конца июля. Сеть «не ловит» примерно с 12 часов ночи до 6 часов утра. Ранее сообщалось, что в Свердловской области вводят временное ограничение и замедление мобильного интернета. Это было сделано для усиления безопасности, сообщал телеграм-канал «Антитеррор Урал». Правда, сроки, на которые вводятся ограничения, не уточнялись.

Впрочем, сами представители систем связи говорят о выросшем спросе как о явлении сезонном. «В среднем в августе объем продаж увеличивается на 10-15% по сравнению с июлем. Основных причин несколько. Главная – подготовка к новому учебному году. Родители подключают интернет для детей, которым нужен стабильный доступ к образовательным платформам и онлайн-ресурсам. Вторая причина – возвращение горожан из отпусков и с дач и желание обеспечить себя надежной связью в городе. Третья – активность переезжающих студентов, которые обустраиваются в новом жилье и сразу оформляют подключение», – сообщила директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Елена Комона.

Екатеринбург, Елена Сычева

