Сначала код из СМС, потом угрозы: телефонные мошенники используют новую схему обмана

В полицию Екатеринбурга за минувшие сутки обратились трое горожан, обманутых телефонными мошенниками по одной и той же схеме. Злоумышленники действуют в два приема. Сначала заставляют назвать код из СМС, а затем сообщают, что при помощи этого кода были украдены их персональные данные. Хотя на самом деле никакого взлома не произошло.

Предлоги, под которыми мошенники выманивают эти коды, могут быть самыми разными. Как сообщили в городском УМВД, 22-летнюю девушку-бухгалтера попросили по телефону продлить полис ОМС и подтвердить это паролем из сообщения. 62-летней пенсионерке сообщили о посылке с маркетплейса, а 67-летнему мужчине предложили записаться на замену домофона. После того, как жертвы сообщали коды, им стали поступать звонки от лжесотрудников госорганов. Звонившие представлялись специалистами Росфинмониторинга, Центробанка, ФСБ и прочими силовыми структурами.

Далее людей обманывали по стандартной схеме, предлагая перевести деньги на «безопасные счета». Пострадавшие снимали наличность с карт и брали кредиты, а потом переводили деньги на указанные счета. Бухгалтер отдала аферистам 1 270 000 рублей, пенсионерка – 500 тысяч рублей, а пожилой мужчина – 1 250 000 рублей. Ранее о новой тактике телефонных мошенников предупреждал эксперт по безопасности Уральского банка ЦБ РФ Александр Сальников: «Все чаще мошенники инициируют посылку кода от других услуг, например, маркетплейса. Если человек продиктует присланный код из СМС, он никак не пострадает. Но следом ему поступает звонок от представителя «силового ведомства», который сообщает, что гражданина взломали со всеми последующими угрозами». Сотрудники полиции напоминают, что не нужно вести разговоры по телефону с незнакомцами, а тем более переводить или передавать деньги неизвестным лицам. Всю поступающую информацию необходимо перепроверять лично. За первое полугодие 2025 года екатеринбуржцы отдали мошенникам почти 1 миллиард рублей. Чаще всего обманутым гражданам удается вернуть не более 10% от потерянной суммы.

Екатеринбург

