Экс-полицейского из Екатеринбурга будут судить за мошенничество

Бывший начальник уголовного розыска одного из отделов полиции Екатеринбурга обвиняется в том, что обманул сотрудницу миграционного подразделения, пообещав «помочь» ей сохранить должность.

По данным СКР, в августе 2022 года мужчина, уже уволенный из органов, заявил стажёру миграционного отдела, что сможет повлиять на её начальство и не допустить увольнения «по отрицательному основанию». За это он потребовал 200 тысяч рублей; на самом деле оказать такую услугу он не мог, сообщили в пресс-службе МВД по Свердловской области. Экс-полицейского будут судить по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание по которой – до 5 лет лишения свободы.

Ранее «Новый День» сообщал, что бывший начальник отдела полиции № 2 Екатеринбурга предстанет перед судом по делу о получении взятки.

Екатеринбург, «Новый День», Егор Акулинин

