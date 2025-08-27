В Екатеринбурге ищут рок-музыкантов, на которых повлияли «Агата Кристи», «Нау» и «Чайф»

Администрация Екатеринбурга приглашает рок-музыкантов для участия в творческом проекте, посвященном Уральскому року. Проект станет новой возможностью заявить о себе и познакомить большую аудиторию со своим творчеством. Как сообщили в мэрии, для участия в проекте приглашают группы, на творчество которых повлияли «Агата Кристи», «Настя», «Наутилус Помпилиус», «Смысловые Галлюцинации» и «Чайф». Для участия необходимо до 5 сентября заполнить анкету. По всем возникшим вопросам можно обратиться в администрацию Екатеринбурга по телефону: +7 (343) 304-32-12, или написать письмо на электронную почту: nesytykh_ma@ekadm.ru.

Напомним, Год Уральского рока в Екатеринбурге начнется с юбилейного концерта «Урфин Джюс. 45», который пройдет 4 февраля 2026 года. В список мероприятий также вошли:

– концерт, посвященный «Году Уральского рока», в День города;

– фестиваль молодежных рок-групп в ЦПКиО имени Маяковского;

– выставки, посвященные Году Уральского рока;

– кинопоказ фильма об уральском роке;

– спектакли, основанные на музыке уральских рок-групп;

– реставрация записей артистов Свердловского рок-клуба;

– издание партитур их песен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

