В Екатеринбурге ищут рок-музыкантов, на которых повлияли «Агата Кристи», «Нау» и «Чайф»

Администрация Екатеринбурга приглашает рок-музыкантов для участия в творческом проекте, посвященном Уральскому року. Проект станет новой возможностью заявить о себе и познакомить большую аудиторию со своим творчеством. Как сообщили в мэрии, для участия в проекте приглашают группы, на творчество которых повлияли «Агата Кристи», «Настя», «Наутилус Помпилиус», «Смысловые Галлюцинации» и «Чайф». Для участия необходимо до 5 сентября заполнить анкету. По всем возникшим вопросам можно обратиться в администрацию Екатеринбурга по телефону: +7 (343) 304-32-12, или написать письмо на электронную почту: nesytykh_ma@ekadm.ru.
Напомним, Год Уральского рока в Екатеринбурге начнется с юбилейного концерта «Урфин Джюс. 45», который пройдет 4 февраля 2026 года. В список мероприятий также вошли:
– концерт, посвященный «Году Уральского рока», в День города;
– фестиваль молодежных рок-групп в ЦПКиО имени Маяковского;
– выставки, посвященные Году Уральского рока;
– кинопоказ фильма об уральском роке;
– спектакли, основанные на музыке уральских рок-групп;
– реставрация записей артистов Свердловского рок-клуба;
– издание партитур их песен.
Екатеринбург, Елена Владимирова
