Школьникам выдадут справки для бесплатного проезда в общественном транспорте Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, как городские власти организуют бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. «С 1 сентября проезд в Екатеринбурге для детей с 7 до 18 лет включительно будет бесплатным в наземном городском транспорте. Это касается не только школьников, потому что многие дети после 9 класса поступают в учреждения среднего профессионального образования. В метро стоимость проездного билета на месяц для ребят составит всего 200 рублей», – отметил мэр на коллегии городской администрации.

По словам Орлова, всем учащимся в школах выдадут соответствующие справки, которые можно будет предъявить в общественном транспорте. Справки пригодятся старшеклассникам, так как подростки могут выглядеть взрослее, чем они есть на самом деле. «Мы сознательно пошли на введение бесплатного проезда для школьников. Такого нет ни в одном городе РФ. Но с учетом того, что мы реализуем масштабную транспортную реформу при поддержке областного правительства, у нас появилась такая возможность», – заявил глава города.

Ранее в мэрии уточнили, что в новом учебном году в школы Екатеринбурга пойдут 210 тысяч детей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

