Исполнилось ровно 45 лет с начала строительства Екатеринбургского метро

Сегодня исполнилось ровно 45 лет со дня начала строительства Екатеринбургского метрополитена.

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, 28 августа 1980 года в торжественной обстановке был вынут первый ковш грунта на месте вертикального шахтного ствола станции «Уральская».

Строительство первого пускового участка заняло 11 лет. 27 апреля 1991 года было открыто движение от станции «Проспект Космонавтов» до «Машиностроителей». 22 декабря 1992 года открылась станция «Уральская» с выходом к железнодорожному вокзалу, еще через два года – сразу две станции: «Динамо» и «Площадь 1905 года».

Как уже писал «Новый День», затем станции открывались с большим промежутком. Так, 30 декабря 2002 года состоялось торжественное открытие станции метро «Геологическая», строительство которой продолжалось более восьми лет.

28 ноября 2011 года станцию «Ботаническая» торжественно открыл президент России на тот момент Дмитрий Медведев. 28 июля 2012 открылась самая новая на сегодняшний день станция – «Чкаловская». С тех пор все разговоры о строительстве новых станций метро остаются только разговорами.

Больше об истории строительства метрополитена можно узнать на фотовыставке «Метро начинается так…». С экспозицией можно ознакомиться в часы работы метрополитена с 28 августа по 30 сентября на станции «Площадь 1905 года».

