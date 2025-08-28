На Средний Урал завезли 60 тонн слив из Казахстана

В Свердловскую область из Казахстана завезли 60 тонн слив. Как отметили в региональном управлении Россельхознадзора, партия прошла фитосанитарный контроль, вредителей в плодах специалисты не нашли. Продукция допущена к продаже.

«От продукции были отобраны пробы. После проведенных исследований в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в сливах карантинные объекты не обнаружены. Вся продукция разрешена к реализации», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Новый День» сообщал, что в предыдущей партии турецких слив нашли калифорнийскую щитовку. Несмотря на наличие вредителя, зараженные плоды все же отправили в магазины. В Россельхознадзоре пояснили, что эти сливы на самом деле не были опасны: «Поскольку основным путем распространения щитовки является посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, продукция разрешена к реализации».

Екатеринбург, Дарья Деменева

