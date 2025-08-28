Пропавшего ребенка нашли в карьере на глубине 7 метров

Пропавшего два дня назад в Артемовском мальчика нашли мертвым. Тело подняли из затопленного карьера.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, при внешнем осмотре телесных повреждений, признаков криминальной смерти нет. Тело умершего направлено на экспертизу для выяснения даты и точной причины смерти. Проведён осмотр места происшествия, продолжаются опросы местных жителей, истребован характеризующий материал в отношении малолетнего и членов его семьи.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что тело ребёнка обнаружили в 15 метрах от берега, на глубине порядка 7 метров. В поисковых мероприятиях было задействовано три водолаза, эхолот и специальный аппарат, при помощи которого и был поднят со дна мальчик. В розыске пропавшего ребёнка принимали участие более 120 сотрудников полиции, волонтёров и местных жителей, а также три служебно-разыскных собаки центра кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области. Соседи предоставили полицейским две надувных лодки и семь «кошек»-багров.

Напомним, мальчик ушел из дома во вторник, 26 августа. Вечером того же дня на берегу местного затопленного карьера нашли его футболку, джинсы, сланцы. Карьер обследовали с помощью водолазов.

Мальчик жил в полной, многодетной семье, кроме него, у родителей есть две дочери и один сын. На учете в ПДН семья не состояла.

Артемовский, Елена Владимирова

