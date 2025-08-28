Участковые избирательные комиссии тренируются на случай ЧС (ФОТО)

В Свердловской области до 3 сентября проходят тренировки членов избирательных комиссий. Организаторы выборов отрабатывают действия в случае чрезвычайных ситуаций – пожар, звонок о лжеминировании, отключение электричества и другие происшествия. Такие мероприятия проводятся ежегодно накануне Единого дня голосования, сообщили в региональном избиркоме.

Так, сегодня на избирательном участке в школе №33 в Верхней Пышме члены УИК отрабатывали действия по эвакуации. По легенде в помещении нашли подозрительную бесхозную сумку, в которой могло быть взрывное устройство. В тренировке приняли участие сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии.

На случай ЧС в свердловских муниципалитетах определены резервные пункты для голосования жителей. Всего выделено 1509 таких адресов. Также в областном избиркоме напомнили, что более 1200 УИК размещены в зданиях, где на входе есть рамки металлодетекторов. В остальных случаях будут применяться ручные металлоискатели. На каждом избирательном участке в дни голосований будут дежурить сотрудники полиции. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 12, 13 и 14 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube