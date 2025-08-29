российское информационное агентство 18+

Пятница, 29 августа 2025, 06:06 мск

Новости Екатеринбург

Авиарейс Сочи – Москва вернулся в порт вылета из-за отказа двигателя

Рейс U6-378 компании «Уральские авиалинии», летевший по маршруту Сочи – Москва (Домодедово), сегодня ночью вернулся в аэропорт вылета.

Как сообщили в пресс-службе УА, причиной стало то, что у самолета Airbus A321 отказал один из двигателей. Посадка прошла благополучно.

Авиакомпания оперативно организовала и отправила в Сочи резервный самолёт. Вылет в пункт назначения планируется в 06:45 (мск).

Пассажирам (всего на борту находилось 219 человек) предоставлены все услуги согласно Федеральным авиационным правилам РФ (ФАП-82), включая обеспечение напитками, горячим питанием, размещением в гостиницах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

