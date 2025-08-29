Авиарейс Сочи – Москва вернулся в порт вылета из-за отказа двигателя

Рейс U6-378 компании «Уральские авиалинии», летевший по маршруту Сочи – Москва (Домодедово), сегодня ночью вернулся в аэропорт вылета.
Как сообщили в пресс-службе УА, причиной стало то, что у самолета Airbus A321 отказал один из двигателей. Посадка прошла благополучно.
Авиакомпания оперативно организовала и отправила в Сочи резервный самолёт. Вылет в пункт назначения планируется в 06:45 (мск).
Пассажирам (всего на борту находилось 219 человек) предоставлены все услуги согласно Федеральным авиационным правилам РФ (ФАП-82), включая обеспечение напитками, горячим питанием, размещением в гостиницах.
Екатеринбург, Елена Владимирова
