В Екатеринбурге сохранят газетные киоски – к концу года будет более 40 точек

Власти Екатеринбурга определили 13 мест для размещения киосков с печатной продукцией. Ранее было выделено пять участков в схеме размещения НТО (нестационарных торговых объектов), а в новом постановлении мэра Алексея Орлова указано еще восемь.

Кроме того, согласно документу, еще один торговый объект на улице Белореченской меняет специализацию (раньше был лотерейный ларек), и в перспективе там может появиться еще одна точка продажи печати. «Локации соответствуют действующим законам, в том числе правилам благоустройства, противопожарным нормам, требованиям дорожной безопасности», – сообщается в релизе мэрии. В пресс-службе администрации «Новому Дню» уточнили, что до конца года в Екатеринбурге будет более 40 киосков с печатной продукцией.

Напомним, летом в городе начали массово сносить киоски «Роспечати», так как с владельцем торговых точек истекли сроки договоров аренды земельных участков. Зачистка уличных ларьков проводится в рамках масштабной «киосочной» реформы мэрии. На днях компания «Роспечать» заявила об уходе с рынка Екатеринбурга, оставшиеся собственные киоски торговая сеть закроет уже в сентябре. Однако близкий к администрации города телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» утверждает, что мэрия нашла новый вариант. Городские власти ведут переговоры с нижегородской компанией «Стрит-пресс», которая занимается дистрибуцией печатной продукции в 60 регионах России.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube