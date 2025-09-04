«Красные» позеленели: коммунисты Каменска-Уральского заявили о выходе из партии

В Каменске-Уральском члены местного отделения КПРФ заявили о выходе из партии и о присоединении к «Зеленым».

Первый секретарь каменского горкома Борис Идиатулин и 10 его единомышленников записали для соцсети «ВКонтакте» видео, в котором заявили, что «Свердловский обком КПРФ превратился в «семейный подряд», где важны не идеи, а родственные связи. Нас, настоящих борцов, просто вытеснили». Они также сообщили: «Мы переходим в партию «Зелёные», где сможем честно работать над реальными проблемами: экологией, заводами, качеством жизни людей».

Напомним, свердловским областным отделением КПРФ руководит вице-спикер областного заксо Александр Ивачев. Его супруга Виктория Ивачева – депутат городской думы Екатеринбурга.

Как уже писал «Новый День», в 2019 году в Екатеринбурге разгорелся конфликт между обкомом свердловского отделения КПРФ и группой молодых коммунистов. Бюро обкома КПРФ сделало заявление об исключении из партии Романа Зыкова, Андрея Хабарова, Эдуарда Мансурова и Юрия Емалетдинова за антипартийную деятельность. Сам Александр Ивачев заявил о провокации, организованной провластными силами.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

