Уральцы по ошибке получили сообщения о режиме «Беспилотная опасность»

Сегодня некоторые жители Свердловской области получили смс о ведении режима «Беспилотная опасность». В Антитеррористической комиссии региона заявили, что причиной распространения сообщений стала техническая ошибка операторов сотовой связи.

Режим «Беспилотная опасность» действительно ранее был объявлен в Пермском крае, однако на территории Свердловской области он не вводился.

Напомним, подобное уже случалось 13 сентября. Тогда абоненты «Билайн» в Свердловской области получили СМС об объявлении режима «Беспилотная опасность» в регионе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube