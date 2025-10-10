На компенсацию оплаты «коммуналки» льготникам добавили 500 млн рублей

В 2025 году в Свердловской области было дополнительно направлено более 500 миллионов рублей на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий свердловчан. Эти средства направлены в виде субвенций муниципальным образованиям Среднего Урала.

Губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале пояснил, что традиционно льготы на оплату ЖКУ являются одними из самых востребованных для уральцев. Ими могут воспользоваться более 30 категорий граждан: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, многодетные семьи, отдельные категории работников бюджетной сферы и другие.

Размер компенсации зависит от жилплощади, состава семьи и размера платы за жилое помещение. Для того чтобы получить выплаты, необходимо подать соответствующее заявление в администрацию муниципалитета лично или по почте, через МФЦ или портал «Госуслуги».

«Социальная поддержка уральцев – приоритетное направление нашей работы. Мы стремимся к улучшению качества жизни земляков и снижению финансовой нагрузки на них в самых разных сферах жизнедеятельности», – подчеркнул Денис Паслер.

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что всего на компенсацию услуг по оплате ЖКУ для льготных категорий в 2025 году будут направлены порядка 10 миллиардов рублей.

Как уже писал «Новый День», в этом году были введены и другие меры соцподдержки, для других категорий населения. Например, в октябре вдвое увеличили размер компенсации за съемное жилье для медработников – до 20 тысяч рублей. Помимо этого, теперь такая компенсация положена фельдшерам, в том числе работающим на скорой помощи, и врачам-стажерам, трудоустроенным в учебный период.

Перед началом нового учебного года неожиданный сюрприз получили от губернатора школьники Екатеринбурга. С 1 сентября они могут ездить в автобусах, троллейбусах и трамваях бесплатно, а в метро – за символическую плату 200 рублей в месяц. Екатеринбург стал первым и единственным городом России, где такая мера распространяется на всех школьников без исключения. Кроме того, Денис Паслер поручил главам всех городов Свердловской области, где есть общественный транспорт, также подумать над возможностью ввести такую меру социальной поддержки семей с детьми.

Екатеринбург

