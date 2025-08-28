Единственный проект в России: все екатеринбургские школьники будут ездить бесплатно

Неожиданный, но очень приятный сюрприз от властей получили перед началом нового учебного года школьники Екатеринбурга: с 1 сентября они смогут ездить в автобусах, троллейбусах и трамваях бесплатно.

Сегодня, 28 августа, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил главе столицы Урала Алексею Орлову проработать организационные моменты, связанные с бесплатным проездом школьников.

«С 1 сентября в Екатеринбурге проезд для детей школьного возраста – с 7 до 18 лет – в наземном городском транспорте будет бесплатным. А в метро стоимость проездного билета на месяц для ребят составит всего 200 рублей. Поручил главе города проработать все организационные моменты, связанные с бесплатным проездом школьников. Это и работа межмуниципального трамвая, и проезд в общественном транспорте Екатеринбурга организованных групп школьников из других городов области, и многое другое. Всё это необходимо учитывать. Механизм предоставления льготы должен быть разумным и понятным», – сказал Денис Паслер.

Екатеринбург станет первым и единственным городом России, где такая мера распространяется на всех школьников без исключения.

Как пояснил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, всем учащимся в школах выдадут соответствующие справки, которые можно будет предъявить в общественном транспорте. Справки пригодятся старшеклассникам, так как подростки могут выглядеть взрослее, чем они есть на самом деле. «Мы сознательно пошли на введение бесплатного проезда для школьников. Такого нет ни в одном городе РФ. Но с учетом того, что мы реализуем масштабную транспортную реформу при поддержке областного правительства, у нас появилась такая возможность», – заявил глава города.

Добавим, что работа по развитию общественного транспорта, повышению безопасности дорожного движения ведется во всех муниципалитетах Свердловской области. Регион закупает транспорт и занимается ремонтом дорог. «Самое серьёзное внимание уделяем состоянию школьных автобусов, обустройству дорожных переходов, их освещённости. Когда речь идёт о безопасности и комфорте детей, все вопросы – приоритетны», – написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Кроме того, к началу учебного года дорожники по всей области обновляют более 170 километров дорог, ведущих к школам.

